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По инициативе Азербайджана в Совете ООН по правам человека принята резолюция

По инициативе Азербайджана в Совете ООН по правам человека принята резолюция В рамках 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве по инициативе Азербайджана единогласно принята резолюция "Продвижение прав человека и Целей устойчивого развития посредством прозрачного, ответственного и эффективного предоставления государствен
Внешняя политика
3 апреля 2023 г. 20:50
По инициативе Азербайджана в Совете ООН по правам человека принята резолюция

В рамках 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве по инициативе Азербайджана единогласно принята резолюция "Продвижение прав человека и Целей устойчивого развития посредством прозрачного, ответственного и эффективного предоставления государственных услуг".

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

65 стран, в том числе США, Китай, Япония, страны-члены Европейского Союза, Австралия, Канада, а также ряд стран Африки, Азии и Америки присоединились к упомянутой резолюции в качестве соавторов.

Целью выдвижения резолюции является продвижение в системе ООН принципа "прозрачного, ответственного и эффективного предоставления государственных услуг" на основе концепции ASAN Xidmət, которая является одним из важных достижений нашей страны в борьбе с коррупцией и стала международным брендом Азербайджана.

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Версия на английском языке UN Human Rights Council adopts resolution at Azerbaijan’s initiative
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın təşəbbüsü ilə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında qətnamə qəbul edilib

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