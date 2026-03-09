Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Пезешкиан выразил благодарность Ильхаму Алиеву за намерение направить гумпомощь Ирану

    Внешняя политика
    • 09 марта, 2026
    • 00:18
    Пезешкиан выразил благодарность Ильхаму Алиеву за намерение направить гумпомощь Ирану

    Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан поблагодарил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за посещение посольства Ирана в Азербайджане и выражение соболезнований в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать Ирану гуманитарную помощь.

    Как передает Report, Масуд Пезешкиан выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву во время телефонного разговора 8 марта.

    В ходе телефонного разговора главы государств также обменялись мнениями о перспективах развития совместных экономических проектов.

    Масуд Пезешкиан гумпомощь Азербайджан Иран Ильхам Алиев
    Pezeşkian İlham Əliyevə İrana humanitar yardımla bağlı niyyətinə görə minnətdarlığını bildirib
    Ты - Король

    Последние новости

    00:18

    Пезешкиан выразил благодарность Ильхаму Алиеву за намерение направить гумпомощь Ирану

    Внешняя политика
    00:05

    Ильхам Алиев заявил Пезешкиану о важности расследования инцидента в Нахчыване

    Внешняя политика
    23:51

    Масуд Пезешкиан позвонил президенту Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    23:44

    Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Гран-при с четырьмя медалями

    Индивидуальные
    23:28

    ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу ВВС КСИР в Тегеране

    Другие страны
    23:14

    Иран заявил о 104 погибших после атаки на эсминец IRIS Dena

    В регионе
    22:55

    Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе и Ормузский пролив

    Другие страны
    22:45

    СМИ: Новый верховный лидер Ирана будет носить фамилию Хаменеи

    В регионе
    22:34

    Турция направит шесть истребителей F-16 на север Кипра

    В регионе
    Лента новостей