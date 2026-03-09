Пезешкиан выразил благодарность Ильхаму Алиеву за намерение направить гумпомощь Ирану
Внешняя политика
- 09 марта, 2026
- 00:18
Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан поблагодарил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за посещение посольства Ирана в Азербайджане и выражение соболезнований в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать Ирану гуманитарную помощь.
Как передает Report, Масуд Пезешкиан выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву во время телефонного разговора 8 марта.
В ходе телефонного разговора главы государств также обменялись мнениями о перспективах развития совместных экономических проектов.
