Петр Михалко поздравил Азербайджан как принимающую сторону COP29

Посол Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко поздравил нашу страну, которая в 2024 году примет 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report , дипломат поделился соответствующей публикацией на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Поздравляем и желаем успехов Азербайджану в качестве принимающей стороны COP29, ключевого глобального форума по первоочередной проблеме изменения климата, столь важной для мира!", - говорится в сообщении.

Congratulations and best wishes of success to Azerbaijan as the host of COP29, the key global forum on the top priority issue of the climate change, so important for the world!