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Песков: Сейчас в повестке дня нет разговора Путина и Алиева

Песков: Сейчас в повестке дня нет разговора Путина и Алиева Разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в настоящее время не планируется.
Внешняя политика
30 июня 2025 г. 13:44
Песков: Сейчас в повестке дня нет разговора Путина и Алиева

Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в настоящее время не планируется.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас в повестке дня нет разговора Путина и Алиева, но, если потребуется, он состоится в самые сжатые сроки", - отметил он.

Песков, комментируя события в Екатеринбурге, также заявил о том, что Москва заинтересована развивать добрые отношения с Баку.

По его словам, в Кремле сожалеют о принятых азербайджанскими властями решениях, касающихся отношений с Россией.

Песков добавил, что работа правоохранительных органов не должна являться поводом для демаршей.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Hazırda Putin və Əliyevin telefon söhbəti gündəlikdə yoxdur

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