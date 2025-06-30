Песков: Сейчас в повестке дня нет разговора Путина и Алиева

Разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в настоящее время не планируется.

Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в настоящее время не планируется.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас в повестке дня нет разговора Путина и Алиева, но, если потребуется, он состоится в самые сжатые сроки", - отметил он.

Песков, комментируя события в Екатеринбурге, также заявил о том, что Москва заинтересована развивать добрые отношения с Баку.

По его словам, в Кремле сожалеют о принятых азербайджанскими властями решениях, касающихся отношений с Россией.

Песков добавил, что работа правоохранительных органов не должна являться поводом для демаршей.