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Песков: Хотели бы рассчитывать на результативность встреч лидеров Азербайджана и Армении в Москве

Песков: Хотели бы рассчитывать на результативность встреч лидеров Азербайджана и Армении в Москве В Кремле рассчитывают на результативность встреч лидеров Азербайджана и Армении, которые состоятся в Москве 25 мая.
Внешняя политика
23 мая 2023 г. 16:17
Песков: Хотели бы рассчитывать на результативность встреч лидеров Азербайджана и Армении в Москве

В Кремле рассчитывают на результативность встреч лидеров Азербайджана и Армении, которые состоятся в Москве 25 мая.

Об этом Report заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планирующуюся встречу лидеров Азербайджана, России и Армении 25 мая в Москве.

"В четверг тут окажутся и президент Алиев, и премьер-министр Пашинян. Мы рассчитываем, что будут контакты с нашим президентом. Ведется подготовка к этим контактам, и, конечно, хотели бы рассчитывать на результативность. В какой степени будет результативность - покажет время",- заявил Песков.

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Версия на английском языке Peskov: We'd like to count on effectiveness of Moscow meetings between Azerbaijani, Armenian leaders
Версия на азербайджанском языке Peskov: “Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Moskvadakı görüşlərinin səmərəli olacağına ümid edirik”

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