Песков: Хотели бы рассчитывать на результативность встреч лидеров Азербайджана и Армении в Москве

В Кремле рассчитывают на результативность встреч лидеров Азербайджана и Армении, которые состоятся в Москве 25 мая.

В Кремле рассчитывают на результативность встреч лидеров Азербайджана и Армении, которые состоятся в Москве 25 мая.

Об этом Report заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планирующуюся встречу лидеров Азербайджана, России и Армении 25 мая в Москве.

"В четверг тут окажутся и президент Алиев, и премьер-министр Пашинян. Мы рассчитываем, что будут контакты с нашим президентом. Ведется подготовка к этим контактам, и, конечно, хотели бы рассчитывать на результативность. В какой степени будет результативность - покажет время",- заявил Песков.