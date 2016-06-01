​Первый заместитель премьера Азербайджана примет участие в саммите Совета глав правительств СНГ в Бишкеке

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Бишкеке 6-7 июня под председательством премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова пройдет Саммит Совета глав правительств СНГ, сообщает Report со ссылкой на АкиПресс.

Первый директор департамента интеграционных объединений МИД Кыргызстана Болот Мукашев на пресс-конференции в Бишкеке озвучил состав участников предстоящего саммита.

"По состоянию на сегодняшний день ожидается участие премьер-министров Беларуси Андрея Кобякова, Казахстана - Карима Масимова, Таджикистана - Кохира Расулзода, новоназначенного премьер-министра Молдовы Павла Филиппа, председателя правительства России Дмитрия Медведева", - сказал Б.Мукашев.

По его словам, на уровне заместителей премьер-министров ожидается участие первого заместителя премьера Азербайджана Эюбова Ягуб Абдуллы оглы, вице-премьер-министра Армении Ваче Габриеляна, заместителя председателя кабинета министров Туркменистана, первого заместителя премьер-министра Узбекистана Рустама Азимова, посла Украины и председателя исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева.