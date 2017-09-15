Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с парламентским заместителем министра иностранных дел Японии

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с парламентским заместителем министра иностранных дел Японии Манабу Хори.

Как сообщает Report, поприветствовав делегацию во главе с парламентским заместителем министра иностранных дел Японии Манабу Хори, Первый вице-президент Мехрибан Алиева с удовлетворением отметила их участие в подписании 14 сентября в Баку нового Соглашения по разработке месторождений "Азери", "Чираг" и "Гюнешли". Подчеркнув, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических связей между Азербайджаном и Японией, Мехрибан Алиева отметила, что развивающиеся отношения между двумя странами, основываются на дружбе, взаимных интересах и охватывают многие сферы. Было доведено до внимания, что за эти годы приобретен хороший опыт по сотрудничеству в нефтяной сфере, есть большой потенциал и для сотрудничества в ненефтяном секторе.

Подчеркнув, что Япония является мировым лидером в области инноваций и развития технологий, Мехрибан Алиева сказала, что есть хорошие возможности для развития отношений в этой и других сферах, в том числе в сельскохозяйственной. Для более близкого знакомства различных народов друг с другом Азербайджан придает значение развитию гуманитарной сферы. С этой точки зрения налаживание сотрудничества в области образования представляет особое значение. Совместные проекты наших ученых, преподавателей еще более сблизят наши народы.

Отметив, что для укрепления отношений имеется еще одна важная сфера - туризм, Первый вице-президент с удовлетворением подчеркнула, что в настоящее время эта сфера является приоритетной в нашей стране, число прибывающих в Азербайджан туристов ежегодно растет. Она добавила, что упрощенный визовый режим придает импульс развитию этой сферы. Отметив, что японский народ любит путешествовать, Мехрибан Алиева выразила надежду на то, что число граждан Японии, выбирающих Азербайджан для путешествия, будет расти. Первый вице- президент подчеркнула, что высоко оценивает установленные в нашей стране дружеские связи с Японией и отметила наличие большого потенциала для дальнейшего развития отношений. Парламентский заместитель министра иностранных дел Японии Манабу Хори поздравил Мехрибан Алиеву в связи с ее назначением на пост Первого вице-президента Азербайджана. Подчеркнув, что за 25 лет установления дипломатических связей между двумя странами Япония и Азербайджан успешно сотрудничали, гость сказал, что его страна заинтересована в расширении отношений с Азербайджаном.

Манабу Хори выразил удовлетворение участием в Баку в церемонии подписания скорректированного и заново составленного Соглашения по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубинной части месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря и отметил успешное проведение церемонии.