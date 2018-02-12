Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с делегацией Святого Престола

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ 12 февраля первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с делегацией, возглавляемой секретарем Святого Престола по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Как сообщает Report, поприветствовав архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Азербайджане, первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что этот визит придаст импульс развитию отношений между нашей страной и Святым Престолом. Мехрибан Алиева отметила, что Азербайджан придает большое значение отношениям между нашими странами. Она сказала, что проведенные в последние годы встречи, визиты высокого уровня, визиты в Азербайджан Папы Римского Иоанна Павла II в 2002 году, Папы Римского Франциска I в 2016 году открыли новую историческую страницу в этих отношениях. Отметив, что в Азербайджане представители различных религий, культур, национальностей веками живут в условиях мира и взаимного уважения, первый вице-президент Мехрибан Алиева подчеркнула, что наш народ очень высоко ценит эту толерантность, атмосферу терпимости, спокойствие. Она отметила, что это является как политикой Азербайджанского государства, так и образом жизни азербайджанского общества. "Это одно из самых больших достояний Азербайджана, а также важный месседж нестабильному миру", - сказала Мехрибан Алиева. Она довела до внимания, что мы сохраняем такие отношения в Азербайджане, а также пропагандируем их в мире.

Выразив удовлетворение сложившимися в последние годы связями между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканом, Мехрибан Алиева подчеркнула значение реализуемых совместно крупномасштабных проектов. Напомнив о проведении в Ватикане в 2011-2012 годах при поддержке Пола Ричарда Галлахера больших мероприятий по случаю 20-й годовщины восстановления государственной независимости Азербайджана и установления дипломатических отношений между нашими странами, организованной в одном из музеев Ватикана выставке, отражающей историю и традиции Азербайджана, Первый вице-президент отметила, что Азербайджан гордится тем, что стал первой мусульманской страной, которая провела выставку в музее Ватикана. Доведя до внимания, что Азербайджан также вносит вклад в сохранение знаменитых христианских памятников, Мехрибан Алиева отметила, что при поддержке возглавляемого ею Фонда Гейдара Алиева были отреставрированы катакомбы Святых Марчеллино и Пьетро, которые в 2016 году были открыты для общественности. "Очень рада, что Фонд Гейдара Алиева участвовал в этом проекте", - сказала первый вице-президент. Она довела до внимания, что Фонд участвовал в реставрации скульптуры Зевса в Музее Пио-Клементино, а также реконструкции зала Систина.

Мехрибан Алиева выразила признательность за создание возможности для наших исследователей работать в секретном архиве Ватикана. Она отметила, что отношения между Азербайджаном и Святым Престолом достойны одобрения. Первый вице-президент Азербайджана выразила готовность продолжить в будущем такие проекты. Она сообщила, что в настоящее время продолжается реставрация гробниц в катакомбах Святого Себастьяна и завершение проекта планируется до конца этого года. Отметив, что за эти годы сотрудничество поднялось до уровня дружбы, Мехрибан Алиева выразила признательность за это, высказала уверенность в продолжении этой дружбы и в будущем.

Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер сказал, что три дня находится в нашей стране, отметил, что визит произвел на него прекрасное впечатление, сообщил о проведении плодотворных встреч, высоко оценил гостеприимство нашего народа. Гость сообщил, что в рамках визита в нашу страну встретился с католической общиной. Архиепископ Пол Ричард Галлахер передал первому вице-президенту Мехрибан Алиевой приветствия Папы Римского Франциска I и государственного секретаря, кардинала Пьетро Паролина.