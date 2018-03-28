Первый вице-президент Азербайджана встретилась с заместителем президента Ирана по вопросам женщин и семьи - ДОПОЛНЕНО

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ 28 марта первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с заместителем президента Исламской Республики Иран по вопросам женщин и семьи Масумой Ибтикар.

Как сообщает Report, отметив, что рада видеть в нашей стране делегацию Исламской Республики Иран, первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что связи между нашими странами исторически основаны на дружбе и братстве, подчеркнула, что эти связи охватывают многие сферы, в том числе политическую и культурную. Meхрибан Алиева отметила, что встречи, проводимые между главами государств Азербайджана и Ирана, служат укреплению связей между нашими странами.

"В последние годы Азербайджан и Иран реализуют совместные проекты, важные как для наших стран, так и для региона",- сказала первый вице-президент. Она особо отметила связи в транспортной сфере и сказала, что проект, связанный с железной дорогой Решт-Астара, который будет подписан сегодня между двумя странами в рамках визита в Баку президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани, принесет пользу как Азербайджану, так и Ирану.

Заместитель президента Ирана по вопросам женщин и семьи Масума Ибтикар выразила удовлетворение визитом в нашу страну, сказала, что отношения между Азербайджаном и Ираном, связи, налаженные во всех сферах, укрепляются, подчеркнула, что эти связи служат благосостоянию двух народов. Говоря о связях между двумя странами в экономической сфере, гостья особо отметила реализацию крупных проектов в транспортной сфере. Она подчеркнула большое значение расширения связей в области культуры. Гостья довела до внимания расширение связей и в вопросах семьи и женщин. Отметив проекты в общественной и социальной сферах, реализуемые Фондом Гейдара Алиева, возглавляемым первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, Масума Ибтикар подчеркнула, что они успешно претворяются в жизнь.