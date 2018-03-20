Первый вице-президент Азербайджана встретилась с супругами глав дипломатических миссий - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ 20 марта - в день Новруз байрамы Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с супругами руководителей дипломатических миссий в Баку.

Как передает Report, выразив радость от встречи с супругами руководителей аккредитованных в нашей стране дипломатических миссий, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала:

Я приветствую всех вас и передаю вам поздравления по случаю Новруз байрамы, а также, пользуясь случаем, с недавно отмеченным Международным женским днем. Новруз - один из древнейших и любимых праздников в Азербайджане. Новруз - символ весны, и я каждой из вас и вашим семьям хотела бы пожелать здоровья, большого счастья и любви. Я также хочу выразить свое уважение к странам, которые вы здесь - в Азербайджане, представляете, пожелать вашим народам мира и благосостояния. Я высоко ценю деятельность «Клуба жен послов группы HOMS». Ваша личная деятельность вносит большой вклад в развитие связей между нашими странами.

Дорогие друзья, Азербайджан исторически был пространством, где представители различных культур, национальностей и религий жили в мире и гармонии. Сегодня в современном Азербайджане мы гордимся тем, что наша страна хорошо известна, как один из мировых центров по межкультурному диалогу и мультикультурализму. Этот год был для нас очень знаменательным. Сто лет назад азербайджанский народ заложил основу первой в мусульманском мире парламентской демократической республики. К сожалению, она просуществовала всего 23 месяца. Однако Азербайджанская Демократическая Республика приняла ряд постановлений, представляющих важное значение, в том числе решение, связанное с предоставлением женщинам избирательского права. Сегодня в современном Азербайджане мы сохраняем традиции государственности, демократии и равенства прав. В современном Азербайджане наши женщины очень активны в различных сферах нашей жизни. Они активны в политической, экономической, социальной сферах. Несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись после восстановления независимости, Азербайджан сумел обеспечить свое стремительное развитие. Мы предприняли важнейшие шаги в политической, экономической и социальной сферах. Сегодня Азербайджан реализует многие широкомасштабные проекты в сферах инфраструктуры, энергетики и транспорта, значимые не только для региона, но и для Европы. Азербайджан располагается на стыке цивилизаций Востока и Запада, и Азербайджан - также одна из немногих стран, которые являются членом как Совета Европы, так и Организации исламского сотрудничества.

Дорогие друзья, сегодня, к сожалению, в период, когда мы являемся свидетелями многочисленных конфликтов, войн, гибели сотен тысяч невинных людей во всем мире, очень важно демонстрировать, что путь к обеспечению мира и благополучия лежит через диалог и взаимоуважение. Вот почему Азербайджан так привержен созданию международной платформы для взаимопонимания и диалога. Я еще раз хотела бы выразить всем вам признательность за вашу активную позицию в гуманитарной сфере, благотворительную деятельность. Я полностью уверена в том, что доброта и щедрость могут еще более улучшить наш мир. Я верю, что гуманизм, милосердие и любовь делают нашу жизнь счастливее. Еще раз выражаю вам глубокую признательность. Очень рада приветствовать всех вас. Еще раз передаю поздравления по случаю Новруз байрамы. Вновь хотела бы пожелать каждой из вас и вашим семьям счастья и надеюсь, что вы получите удовольствие от нашей встречи, азербайджанской кухни и прекрасной азербайджанской музыки. Добро пожаловать. С праздником Новруз!

На встрече супруга посла Государства Палестина Рохаю Бинти КУТЕП, выступив от имени супруг руководителей дипломатических миссий в Баку, отметила, что возможность поздравить Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Новруз Байрамы для них большая честь. Высоко оценив инициативу Мехрибан Алиевой встретиться с супругами руководителей дипломатических миссий, Рохаю Бинти Кутеп подчеркнула, что Новруз байрамы призывает людей к миру и солидарности. Она отметила, что олицетворяя дружбу, этот праздник призывает оказывать поддержку тем, кто нуждается в помощи.

Поделившись своими мыслями об Азербайджане, супруга посла Государства Палестина отметила, что наша страна - молодое современное государство. Она сказала, что Азербайджан -это не только страна, которая ориентирована на будущее, она также сохраняет свою тысячелетнюю историю, богатое наследие и культуру. Рохаю Бинти Кутеп высоко оценила царящую в Азербайджане толерантность, подчеркнула, что представители различных религий и национальностей сосуществуют здесь в мирных условиях. Супруга посла Государства Палестина пожелала дружественному народу Азербайджана мира, процветания и развития, еще раз передала свои поздравления по случаю Новруз байрамы.

В заключение Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан АЛИЕВА, вновь коснувшись сотрудничества, в том числе, связей в гуманитарной сфере, сказала:

- Уверена, что мы имеем большой потенциал для налаживания более прочного сотрудничества, в частности, в гуманитарной сфере. Потому что я проинформирована о вашей благотворительной деятельности. Я всегда ее поддерживаю. Как я уже отметила, я действительно верю, что эта такая сфера, такая деятельность, которая может многое изменить, помочь решению многих проблем. Я всегда готова поддержать вашу деятельность в гуманитарной сфере, в области благотворительности. Я всегда очень рада видеть вас, встречаться с вами. Передаю свои поздравления, наилучшие пожелания по случаю Новруз байрамы. Желаю большого счастья и любви. До свидания.

В заключение встречи было сделано фото на память.

Супругам руководителей дипломатических миссий были преподнесены праздничные подарки.

***17:38

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В день праздника Новруз - 20 марта первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с супругами руководителей дипломатических миссий в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.