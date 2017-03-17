Первый вице-президент Азербайджана встретилась с делегацией во главе с иранским министром

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с делегацией во главе с министром связи и информационных технологий Исламской Республики Иран Махмудом Ваези.

Как сообщает Report, поприветствовав гостей в Азербайджане, первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила удовлетворение тем, что связи между нашими странами охватывают многие сферы и построены на основе взаимоуважения. Подчеркнув, что отношения между Ираном и Азербайджаном опираются на исторические корни, Мехрибан Алиева сказала, что после восстановления Азербайджаном независимости между нашими странами были подписаны многие документы. Она отметила, что взаимные визиты президентов Азербайджана и Ирана свидетельствуют о высочайшем уровне наших отношений. Говоря о связях, налаженных во многих сферах, первый вице-президент Азербайджана отметила наличие более широких возможностей для сотрудничества в гуманитарной сфере, подчеркнула, что готова оказать поддержку этому сотрудничеству.

Министр связи и информационных технологий Исламской Республики Иран Махмуд Ваези поздравил Мехрибан Алиеву с назначением первым вице-президентом Азербайджана, выразил уверенность в том, что она внесет вклад в дальнейшее развитие ирано-азербайджанских связей. Махмуд Ваези сообщил, что информирован о деятельности Фонда Гейдара Алиева, руководимого Мехрибан Алиевой, высоко оценил работу, проводимую Фондом. Отметив, что почувствовал настроение Новруза в нашей стране, гость сказал, что этот праздник торжественно отмечается в Азербайджане, и передал поздравления с праздником.