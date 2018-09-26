Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Франциском

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября находящаяся в Италии с официальным визитом первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Франциском.
Как сообщает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ.
Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября находящаяся в Италии с официальным визитом первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Франциском.
Как сообщает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ.
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