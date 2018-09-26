Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Франциском

26 сентября, 2018 15:35

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября находящаяся в Италии с официальным визитом первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Франциском. Как сообщает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ.