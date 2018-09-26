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    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Франциском

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября находящаяся в Италии с официальным визитом первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Франциском.

    Как сообщает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ. 

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