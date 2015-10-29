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    ​Первый вице-премьер Азербайджана находится с визитом в Душанбе

    Ягуб Эйюбов примет участие в работе очередного заседания Совета глав правительств СНГ

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов прибыл в Душанбе в четверг поздно вечером.

    Как передает Report со ссылкой на CA-NEWS, Эйюбов примет участие в работе очередного заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится в Душанбе в пятницу, 30 октября.

    В Душанбе уже прибыли делегации Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

    На заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе предполагается рассмотреть 40 проектов документов.

    Каждый четвертый проект повестки дня нацелен на дальнейшее расширение и углубление сотрудничества в экономической сфере.

    Планируется утвердить План мероприятий, посвященных 25-летию Содружества Независимых Государств, также будут внесены изменения в ряд ранее принятых в рамках СНГ международных договоров с целью их актуализации.

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