Первое заседание рабочей группы по реализации Каспийской Конвенции пройдет в Баку в ноябре

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Первое заседание специальной рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря состоится в ноябре 2018 года в Азербайджане. Как сообщает Reportсо ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Казахстана.

"Накануне саммита (в Актау - ред.) министры иностранных дел договорились создать Рабочую группу высокого уровня по вопросам Каспийского моря. Первое заседания планируется провести уже в ноябре этого года в Азербайджане", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

Отмечается, что в первоочередном порядке группа приступит к согласованию пятистороннего соглашения, касающегося методики установления прямых исходных линий на Каспии.

Накануне замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов подтвердил, что первое заседание специальной рабочей группы пройдет осенью в Баку.