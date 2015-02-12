​Первая леди Азербайджана удостоена высшего ордена Пакистана

12 февраля, 2015 20:11

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева удостоена ордена Исламской Республики Пакистан "Hilal-e Pakistan". Как сообщили Report в пресс-службе Фонда Гейдара Алиева, соответствующее распоряжение было подписано президентом Пакистана Мамнуном Хусейном 11 февраля 2015 года. Отметим, что "Hilal-e Pakistan" является высшим орденом Исламской Республики Пакистан. Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева является единственной первой леди, удостоенной ордена "Hilal-e Pakistan".