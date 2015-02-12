 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Первая леди Азербайджана удостоена высшего ордена Пакистана

    Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева является единственной первой леди, удостоенной ордена Hilal-e Pakistan

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева удостоена ордена Исламской Республики Пакистан "Hilal-e Pakistan".

    Как сообщили Report в пресс-службе Фонда Гейдара Алиева, соответствующее распоряжение было подписано президентом Пакистана Мамнуном Хусейном 11 февраля 2015 года.

    Отметим, что "Hilal-e Pakistan" является высшим орденом Исламской Республики Пакистан.

    Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева является единственной первой леди, удостоенной ордена "Hilal-e Pakistan".  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi