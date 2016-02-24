Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева провела ряд встреч в Ватикане

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В рамках визита в Ватикан 23 февраля первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева посетила музей Пио-Клементино.

Как сообщает Report, здесь состоялся осмотр памятников и образцов искусства, реставрируемых при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Музей Пио-Клементино основан в XVIII веке по поручению Папы Климента XIV и Папы Пия VI с целью хранения известных произведений греко-римского искусства. В музее хранятся тысячи образцов древнего искусства, однако наибольший интерес среди них вызывает статуя Зевса, считающегося главным богом в греческой мифологии. Эта мраморная статуя, реставрируемая при поддержке Фонда Гейдара Алиева, относится к периоду Римской империи и отражает в себе мифологические рассказы и историческую стилистику. Директор Ватиканского музея Антонио Паолуччи сообщил, что основными элементами реставрируемой статуи Зевса являются орел, власть, молния и трон. Зевс, являющийся символом власти и силы, держит в руках скипетр из золота и слоновой кости, на котором сидит орел. Скульптура олицетворяет силу, величие и власть. Это мифическое существо, известное в греческой мифологии как Зевс, в римской культуре как Юпитер, а на Востоке как Ахура Мазда, в античных источниках преподносится как податель добра и зла.

Выразив признательность Фонду Гейдара Алиева и лично первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, А. Паолуччи высоко оценил ее деятельность по защите шедевров мировой культуры. Отметив, что работа в соответствующей области будет продолжена, Мехрибан Алиева сказала: "Я, в первую очередь, выражаю глубокую признательность директору музея и всем его сотрудникам за защиту и сохранение для грядущих поколений ценных для человечества произведений. Я очень счастливый человек, что неоднократно бывала в музеях Ватикана, и каждый раз, приезжая, думаю, когда вновь вернусь сюда. Горжусь тем, что руководимый мною Фонд вносит свой скромный вклад в реставрацию охраняемых здесь памятников. Выражаю вам признательность за это сотрудничество".

Государственный губернатор Ватикана, кардинал Джузеппе Бертелло выразил признательность Азербайджанскому государству и особенно президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Он подчеркнул важность продолжения такого рода диалогов в развитии азербайджано-ватиканских связей. Мехрибан Алиева также отметила, что наша страна заинтересована в продолжении этого сотрудничества.

Затем первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева осмотрела в Апостольской библиотеке полки, реставрация которых продолжается при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Отметим, что Сикстинский зал, в котором находятся полки, построен в 1587-1589 годах. Эта инициатива, выдвинутая в тот период папой Сикстом V, подразумевала создание специального пространства для хранения ценных книг. Прекрасные фрески Сикстинского зала, написанные талантливым художником Андреа Лилли, придают особое очарование залу. Книги хранились в этом новом зале до того, как церковь возглавил Папа Лев XIII. Библиотеку пополняли многочисленные библиографические коллекции, которые были переданы ей в различное время. Полки же, где хранятся книги, имеют в этом смысле особое значение, и их охрана важна для Ватикана.

Затем находящаяся в Сикстинском зале Мехрибан Алиева была проинформирована об истории зала и имеющихся здесь произведениях искусства. Было отмечено, что в результате проводимых в последние годы ремонтно-восстановительных работ зал стал более оригинальным, усилилось его историческое значение. Чтобы увидеть уникальные настенные рисунки, ежедневно этот зал посещают тысячи туристов. Они с большим интересом смотрят картины, изображенные на потолке и стенах зала, который является одним из шедевров мирового искусства.

Затем в Папском совете по культуре состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и председателя Совета понтифика по культуре Ватикана кардиналом Джанфранко Равази. По окончании встречи кардинал Джанфранко Равази рассказал о проектах, которые предусматривается реализовать в связи с дальнейшим сотрудничеством с Фондом Гейдара Алиева, проинформировал о других катакомбах, реставрация которых планируется. Он сказал, что это сотрудничество вносит вклад в межрелигиозную и межкультурную платформу, отметил, что деятельность мусульманской страны в этой области имеет большое значение, Папа Римский Франциск высоко ценит усилия Азербайджана в данном направлении.

Отметив, что рада вновь посетить Святой Престол, первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева рассказала о значении реализуемого с 2012 года проекта по восстановлению катакомб святых Марчеллино и Пьетро. Подчеркнув, что это сотрудничество играет большую роль в межцивилизационных отношениях, президент Фонда Гейдара Алиева сказала: "Особенно в современном мире подобное сотрудничество играет огромную роль в таких отношениях - в межрелигиозных, межцивилизационных отношениях, отношениях между народами".

Сегодня Азербайджан вносит вклад в развитие межцивилизационного, межкультурного диалога. В нашей стране действует Международный центр мультикультурализма. 2016 год объявлен в Азербайджане "Годом мультикультурализма". Проводимые в нашей стране многочисленные международные форумы, конференции, встречи на эту тему показывают живучесть идеи мультикультурализма, сосуществование различных людей, народов в условиях дружбы и братства. Будучи мусульманской страной, мы очень привязаны к нашим традициям, религии, культуре и истории. В то же время, мы воспринимаем общечеловеческие ценности. Мы продолжаем культурное разнообразие и относимся к этому с большим уважением. Человек, уважающий свою религию, всегда с уважением относится и к другим религиям.

В заключение хочу отметить, что горжусь тем, что Азербайджанское государство вносит вклад в реставрацию катакомб Святых Марчеллино и Пьетро, являющихся одним из ценных памятников христианского мира.

Затем был подписан договор о реставрации катакомб Святого Себастьяна. Договор подписали первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и председатель Совета Понтифика по культуре Ватикана кардинал Джанфранко Равази.

Отметим, что катакомбы Святого Себастьяна, названные в честь римского полководца Себастьяна, погибшего в III веке н.э., расположены в четырехъярусном захоронении. До IX века катакомбы хранились в этом захоронении, затем были перенесены в церковь Святого Себастьяна и в настоящее время хранятся там.

Затем были даны ответы на вопросы журналистов. Отвечая на вопрос о причинах интереса Азербайджана, являющегося мусульманской страной, к реставрации катакомб святых Марчеллино и Пьетро, Мехрибан Алиева сказала, что наша страна всегда являлась пространством слияния религий и культур. В нашей стране никогда не происходило конфликтов на религиозной и национальной почве. Фонд Гейдара Алиева проводил такую работу как в стране, так и в различных уголках мира. А реставрация катакомб святых Марчеллино и Пьетро является примером сотрудничества высокого уровня между Азербайджаном и Ватиканом.

Кардинал Джанфранко Равази подчеркнул, что между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканом существует широкое сотрудничество. Это сотрудничество включает связи с музеями Ватикана, реставрацию древних рукописей и другие вопросы. Напомнив о своем визите в нашу страну и встрече с представителями различных религий, Дж. Равази подчеркнул многогранность связей Святого Престола с Азербайджаном.