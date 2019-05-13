Эльмар Мамедъяров: Переговоры по новому договору с Евросоюзом продолжаются в положительном русле

"Мы заинтересованы в достижении успеха в двусторонних отношениях путем качественных переговоров с ЕС по новому двустороннему договору. Я даю высокую оценку позитивной роли продолжающихся переговоров. Мы многому учимся друг у друга и друг о друге".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на прошедшем 13 мая в Брюсселе заседании министров иностранных дел стран Восточного партнерства.

Он подчеркнул, что это очень плодотворное дело: "Наряду с подписанием документа "Приоритеты партнерства", который в течение нескольких лет выступит в качестве основы секторального партнерства, в прошлом году мы приступили к диалогам по обсуждаемым нами двум новым секторальным форматам - безопасности и транспорту, что помогает нам лучше понять друг друга".