Азербайджанцы и грузины провели совместную акцию перед зданием парламента Грузии - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

Тбилиси. 8 февраля. REPORT.AZ/ Член муниципалитета Марнеули Ахмед Имангулиев в своем выступлении сказал, что многие азербайджанцы пожертвовали жизнями за территориальную целостность Грузии, однако их именами не названы даже улицы.

Как сообщает грузинское бюро Report, он сказал, что азербайджанцы в течение всей истории были верны государственности Грузии.

"Установленный Михаилу Авагяну бюст направлен на создание нестабильности в Грузии. Этот бюст нужно обязательно убрать", - подчеркнул М.Имангулиев.

После выступившие председатель организации "Гейрат" Алибала Аскеров, председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев и другие резко осудили установление бюста сепаратисту и участие в мероприятии депутатов, представителей местных органов власти. Они призвали правительство Грузии дать распоряжение о сносе бюста.

В конце акции организаторы заявили, что акции протеста продлятся, пока бюст М.Авагяну не будет демонтирован.

*** 15:44

Тбилиси. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Установление памятника карабахскому сепаратисту – провокация и преследует целью повредить грузино-азербайджанским отношениям".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказала одна из организаторов акции Севиндж Гумбетова.

По ее словам, установление на грузинской земле бюста армянскому сепаратисту направлено и против этого государства: "Мы требуем скорейшего сноса бюста".

Политолог Симон Копадзе в своем выступлении сказал, что цель акции не только против установления бюста Михаилу Авагяну, но и протест против сепаратизма: "Установление в Грузии памятника сепаратисту – провокация, и памятник должен быть смонтирован".

Политолог Гурам Мархулиа в выступлении подчеркнул, что руки Михаила Авагяна запятнаны кровью невинных азербайджанских детей, женщин и стариков: "Установление бюста направлено против грузино-азербайджанской дружбы. Да здравствует азербайджано-грузинская дружба!".

Депутат Азер Сулейманов отметил, что Грузия – родина азербайджанцев, и на родине не должно быть памятника сепаратисту: "Грузия сама страдает от сепаратизма, 20% ее земель оккупированы. Недопустимы пропаганда сепаратизма в Грузии, превращение сепаратистов в героев и установлением им памятников".

Выступления на акции продолжаются.

*** 15:13

Тбилиси. 8 февраля. REPORT.AZ/ Перед зданием парламента Грузии началась совместная акция протеста азербайджанцев и грузин против установления бюста карабахскому сепаратисту Михаилу Авагяну.

Как сообщает грузинское бюро Report, участники акции называют установление бюста незаконным и требуют снести его.

В акции участвуют азербайджанская молодежь, студенты, предприниматели, а также грузинская молодежь, политологи, ветераны Абхазской войны.

Участники акции держат в руках флаги Азербайджана и Грузии. Они заявили, что установление бюста Михаилу Авагяну - очередная провокация армян, направленная на то, чтобы испортить азербайджано-грузинские отношения.