Перед штаб-квартирой ООН пройдет акция в знак протеста против военной провокации Армении

Перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке пройдет акция в знак протеста против широкомасштабной провокации, совершенной 12 и 13 сентября вооруженными силами Армении на границе с Азербайджаном.

Перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке пройдет акция в знак протеста против широкомасштабной провокации, совершенной 12 и 13 сентября вооруженными силами Армении на границе с Азербайджаном.

Как передает американское бюро Report , мирная акция пройдет по инициативе азербайджанцев, проживающих в Нью-Йорке.

Цель акции – довести истину в связи с произошедшими на азербайджано-армянской границе до сведения делегатов государств и правительств, дипломатов, принимающих участие в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации, а также обратить внимание местного и международного сообщества на армянские провокации.

Безопасность азербайджанцев в ходе акции будет обеспечивать полиция Нью-Йорка.