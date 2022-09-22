Перед штаб-квартирой ООН пройдет акция в знак протеста против военной провокации Армении

Перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке пройдет акция в знак протеста против широкомасштабной провокации, совершенной 12 и 13 сентября вооруженными силами Армении на границе с Азербайджаном.
Как передает американское бюро
Цель акции – довести истину в связи с произошедшими на азербайджано-армянской границе до сведения делегатов государств и правительств, дипломатов, принимающих участие в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации, а также обратить внимание местного и международного сообщества на армянские провокации.
Безопасность азербайджанцев в ходе акции будет обеспечивать полиция Нью-Йорка.