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Перед штаб-квартирой ООН пройдет акция в знак протеста против военной провокации Армении

Перед штаб-квартирой ООН пройдет акция в знак протеста против военной провокации Армении Перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке пройдет акция в знак протеста против широкомасштабной провокации, совершенной 12 и 13 сентября вооруженными силами Армении на границе с Азербайджаном.
Внешняя политика
22 сентября 2022 г. 23:59
Перед штаб-квартирой ООН пройдет акция в знак протеста против военной провокации Армении

Перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке пройдет акция в знак протеста против широкомасштабной провокации, совершенной 12 и 13 сентября вооруженными силами Армении на границе с Азербайджаном.

Как передает американское бюро Report, мирная акция пройдет по инициативе азербайджанцев, проживающих в Нью-Йорке.

Цель акции – довести истину в связи с произошедшими на азербайджано-армянской границе до сведения делегатов государств и правительств, дипломатов, принимающих участие в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации, а также обратить внимание местного и международного сообщества на армянские провокации.

Безопасность азербайджанцев в ходе акции будет обеспечивать полиция Нью-Йорка.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin qərargahı önündə Ermənistanın hərbi təxribatına qarşı aksiya keçiriləcək

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