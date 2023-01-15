Перед Европарламентом в Брюсселе прошла акция протеста против армянского экотеррора

В Брюсселе перед зданием Европарламента Домом Азербайджана и Федерацией азербайджанцев Бельгии была организована мирная акция в знак протеста против армянского экотеррора.

В Брюсселе перед зданием Европарламента Домом Азербайджана и Федерацией азербайджанцев Бельгии была организована мирная акция в знак протеста против армянского экотеррора.

Как передает Report , участники акции выразили свой протест против незаконной эксплуатации природных месторождений на территории Азербайджана, находящейся под временным контролем российских миротворцев.

В ходе акции протестующие подняли плакаты с надписями: "Протестуем против разграбления природных ресурсов Азербайджана!", "Конец армянскому экоциду!", "Остановите экологический террор на территории Азербайджана!".

Тем самым, представители диаспоры выразили солидарность с азербайджанскими экоактивистами и волонтерами, проводящими акцию на дороге Ханкенди-Лачын.