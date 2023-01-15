Перед Европарламентом в Брюсселе прошла акция протеста против армянского экотеррора

В Брюсселе перед зданием Европарламента Домом Азербайджана и Федерацией азербайджанцев Бельгии была организована мирная акция в знак протеста против армянского экотеррора.
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В ходе акции протестующие подняли плакаты с надписями: "Протестуем против разграбления природных ресурсов Азербайджана!", "Конец армянскому экоциду!", "Остановите экологический террор на территории Азербайджана!".
Тем самым, представители диаспоры выразили солидарность с азербайджанскими экоактивистами и волонтерами, проводящими акцию на дороге Ханкенди-Лачын.