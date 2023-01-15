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Перед Европарламентом в Брюсселе прошла акция протеста против армянского экотеррора

Перед Европарламентом в Брюсселе прошла акция протеста против армянского экотеррора В Брюсселе перед зданием Европарламента Домом Азербайджана и Федерацией азербайджанцев Бельгии была организована мирная акция в знак протеста против армянского экотеррора.
Внешняя политика
15 января 2023 г. 18:46
Перед Европарламентом в Брюсселе прошла акция протеста против армянского экотеррора

В Брюсселе перед зданием Европарламента Домом Азербайджана и Федерацией азербайджанцев Бельгии была организована мирная акция в знак протеста против армянского экотеррора.

Как передает Report, участники акции выразили свой протест против незаконной эксплуатации природных месторождений на территории Азербайджана, находящейся под временным контролем российских миротворцев.

В ходе акции протестующие подняли плакаты с надписями: "Протестуем против разграбления природных ресурсов Азербайджана!", "Конец армянскому экоциду!", "Остановите экологический террор на территории Азербайджана!".

Тем самым, представители диаспоры выразили солидарность с азербайджанскими экоактивистами и волонтерами, проводящими акцию на дороге Ханкенди-Лачын.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa Parlamentinin qarşısında erməni ekoloji terroruna etiraz olaraq dinc aksiya keçirilib

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