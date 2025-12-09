Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Пеллегрини: Словакия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана

    Внешняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 17:07
    Партнерские отношения между Словакией и Азербайджаном остаются постоянными при любых условиях.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на официальном приеме, данном в Братиславе в честь президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

    "Партнерские отношения между Словакией и Азербайджаном, которые мы выстраивали на протяжении многих лет, в том числе благодаря нашим личным контактам, кажутся естественными и остаются постоянными при любых погодных условиях. Мы всегда поддерживали территориальную целостность Вашей страны и долгосрочные мирные решения. Подписанное в августе соглашение является большим достижением, которое посылает сильный сигнал - мир достижим. Это должно вдохновлять нас в других частях света. Мы смогли обратиться к вам, когда наша энергетическая безопасность была под угрозой и в опасности", - сказал словацкий президент.

    Pelleqrini: Slovakiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dəstək göstərib
