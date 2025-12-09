Пеллегрини: Словакия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана

Партнерские отношения между Словакией и Азербайджаном остаются постоянными при любых условиях.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на официальном приеме, данном в Братиславе в честь президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

"Партнерские отношения между Словакией и Азербайджаном, которые мы выстраивали на протяжении многих лет, в том числе благодаря нашим личным контактам, кажутся естественными и остаются постоянными при любых погодных условиях. Мы всегда поддерживали территориальную целостность Вашей страны и долгосрочные мирные решения. Подписанное в августе соглашение является большим достижением, которое посылает сильный сигнал - мир достижим. Это должно вдохновлять нас в других частях света. Мы смогли обратиться к вам, когда наша энергетическая безопасность была под угрозой и в опасности", - сказал словацкий президент.