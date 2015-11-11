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    Подписан план сотрудничества между аппаратами советов безопасности Азербайджана и РФ на 2016–2017 годы

    Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с главой администрации президента АР Рамизом Мехтиевым

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с главой администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым, сообщает ТАСС.

    «Собеседники обсудили актуальные вопросы международной безопасности в Прикаспийском регионе, а также перспективы взаимодействия правоохранительных структур и органов безопасности двух стран, — сообщили в Совбезе РФ. — В завершение встречи Патрушев и Мехтиев подписали план сотрудничества между аппаратами советов безопасности Российской Федерации и Азербайджанской Республики на 2016–2017 годы».

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