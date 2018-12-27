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    Патриарх Московский и всея Руси: Президент Ильхам Алиев эффективный и талантливый руководитель

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Ваше превосходительство, глубокоуважаемый господин президент.

    Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

    Многие годы Вы трудитесь на благо жителей Азербайджана, являя себя эффективным и талантливым руководителем, заботящимся о процветании и динамичном развитии возглавляемой Вами республики.

    Хотел бы выразить Вам признательность за внимание к служению Русской Православной Церкви и поддержку деятельности Бакинско-Азербайджанской епархии. Надеюсь, что наше соработничество будет и впредь приносить благие плоды, способствовать утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни общества и укреплению межрелигиозного и межнационального мира в Закавказском регионе.

    Желаю Вам доброго здоровья, помощи свыше и успехов в Вашем ответственном служении народу Азербайджана".

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