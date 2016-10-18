Патриарх Кирилл: Отрадно видеть, как в Азербайджане мирно живут представители разных народов и религий

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 25-летием со дня принятия Конституционного акта о государственной независимости Азербайджана.

Как сообщает Report в послании, размещенном на сайте Московского патриархата отмечается, что четверть века назад народ Азербайджана выбрал самостоятельный путь развития страны.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что ему отрадно видеть, как сегодня в Азербайджане мирно живут и трудятся представители разных народов и религий.

Он также выразил президенту Азербайджана признательность за внимание к деятельности Бакинской епархии Русской православной церкви, а также за поддержку межрелигиозного диалога и плодотворное сотрудничество, направленное на сохранение местных традиций и богатого культурного наследия, духовно-нравственное и патриотическое воспитание людей, созидание социальной стабильности и общественного согласия.

Патриарх пожелал Ильхаму Алиеву крепости сил и успехов в служении народу, а всем жителям Азербайджана - мира и благополучия.