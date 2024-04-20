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Пашинян: Впервые Азербайджан и Армения решили вопрос за столом переговоров

Пашинян: Впервые Азербайджан и Армения решили вопрос за столом переговоров Впервые Азербайджан и Армения решили вопрос за столом переговоров.
Внешняя политика
20 апреля 2024 г. 12:52
Пашинян: Впервые Азербайджан и Армения решили вопрос за столом переговоров
Никол Пашинян

Впервые Азербайджан и Армения решили вопрос за столом переговоров.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в заявлении журналистам.

"Я бы не хотел, чтобы мы переоценивали то, что произошло, но я также не хотел бы, чтобы мы недооценивали. Очень важно констатировать, что впервые Армения и Азербайджан решили вопрос за столом переговоров", - сказал он.

Отметим, что 19 апреля была достигнута договоренность с Арменией о возвращении Азербайджану 4 сел Газахского района. Решение было принято по итогам восьмой встречи комиссий по делимитации Азербайджана и Армении, состоявшейся на границе двух стран.

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Версия на английском языке Pashinyan: For first time, Azerbaijan and Armenia resolved issue at negotiating table
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycan ilk dəfə problemi danışıqlar masası arxasında həll edib

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