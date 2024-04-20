Пашинян: Пограничники РФ покинут Тавуш после делимитации границ с Азербайджаном

Российские пограничные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как в этих местах будет проведена делимитация и последующая демаркация границ Армении и Азербайджана.

Российские пограничные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как в этих местах будет проведена делимитация и последующая демаркация границ Армении и Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами.

"Российские посты там появились по одной причине. То, что происходит сейчас, - это существенное изменение ситуации. Это значит, что у нас нет линии соприкосновения, у нас есть граница, а граница - это знак мира. Это будет означать, что пограничники Армении и Азербайджана будут сотрудничать друг с другом и смогут самостоятельно охранять границу", - заявил он.