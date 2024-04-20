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Пашинян: Пограничники РФ покинут Тавуш после делимитации границ с Азербайджаном

Пашинян: Пограничники РФ покинут Тавуш после делимитации границ с Азербайджаном Российские пограничные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как в этих местах будет проведена делимитация и последующая демаркация границ Армении и Азербайджана.
Внешняя политика
20 апреля 2024 г. 14:06
Пашинян: Пограничники РФ покинут Тавуш после делимитации границ с Азербайджаном

Российские пограничные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как в этих местах будет проведена делимитация и последующая демаркация границ Армении и Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами.

"Российские посты там появились по одной причине. То, что происходит сейчас, - это существенное изменение ситуации. Это значит, что у нас нет линии соприкосновения, у нас есть граница, а граница - это знак мира. Это будет означать, что пограничники Армении и Азербайджана будут сотрудничать друг с другом и смогут самостоятельно охранять границу", - заявил он.

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Версия на английском языке Pashinyan: Russian border guards to leave Tavush after delimitation of borders with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ermənistan baş naziri: Rus sərhədçiləri Tavuşdakı postları tərk edəcəklər

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