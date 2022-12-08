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Пашинян обсудил со спецпредставителем ЕС процесс нормализации отношений с Азербайджаном

Пашинян обсудил со спецпредставителем ЕС процесс нормализации отношений с Азербайджаном Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил вопросы региональной безопасности на встрече в Ереване со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и грузинскому кризису Тойво Клааром.
Внешняя политика
8 декабря 2022 г. 19:55
Пашинян обсудил со спецпредставителем ЕС процесс нормализации отношений с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил вопросы региональной безопасности на встрече в Ереване со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и грузинскому кризису Тойво Клааром.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, собеседники обсудили перспективы нормализации отношений между Ереваном и Баку, вопросы, связанные с правами и гарантиями безопасности армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Пашинян и Клаар обменялись мнениями относительно вопросов безопасности, мира и стабильности в регионе, делимитации границ между Аменией и Азербайджаном, разблокирования коммуникаций.

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Версия на английском языке Pashinyan discusses Armenia-Azerbaijan normalization process with EU special rep
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi ilə Azərbaycanla normallaşma prosesini müzakirə edib

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