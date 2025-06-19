Пашинян не поедет на саммит ЕАЭС в Минске

Саммит ЕАЭС в Минске пройдет без личного участия Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поедет на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске, он примет участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

"Свое личное присутствие на мероприятии подтвердили все руководители стран - членов ЕАЭС, кроме премьер-министра Армении. Никол Пашинян примет участие в форуме в дистанционном формате - по видеосвязи", - отметил глава МИД.

Саммит ЕАЭС пройдет в Беларуси 26-27 июня.

Отметим, что премьер Армении на предыдущем саммите ЕАЭС в декабре 2024 года (в Санкт-Петербурге) также принимал участие по видеосвязи, потому что ранее заразился коронавирусом. При этом в ходе саммита у Пашиняна возникла словесная перепалка с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Армянский премьер тогда заявил, что на следующем саммите ЕАЭС в Беларуси в 2025 году примет участие в дистанционном формате.