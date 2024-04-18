Пашинян: Близость армянских сел к территории Азербайджана должна не тревожить, а радовать сельчан

Цель властей Армении заключается в том, чтобы близость армянских сел к территории Азербайджана не тревожила, а воодушевляла их жителей, в частности перспективами взаимной торговли.

Цель властей Армении заключается в том, чтобы близость армянских сел к территории Азербайджана не тревожила, а воодушевляла их жителей, в частности перспективами взаимной торговли.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями села Киранц Тавушской области.

"Наша цель, задумка состоят в том, чтобы вы говорили "В 50 метрах - Азербайджан" не с тревогой, а "Как хорошо, что в 50 метрах находится Азербайджан, мы будем заниматься там торговлей, строить хозяйство". А может быть построен и пропускной пункт, через который будут проезжать автомобили и платить за это Республике Армения", - заявил Пашинян.