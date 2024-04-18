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Пашинян: Близость армянских сел к территории Азербайджана должна не тревожить, а радовать сельчан

Пашинян: Близость армянских сел к территории Азербайджана должна не тревожить, а радовать сельчан Цель властей Армении заключается в том, чтобы близость армянских сел к территории Азербайджана не тревожила, а воодушевляла их жителей, в частности перспективами взаимной торговли.
Внешняя политика
18 апреля 2024 г. 11:24
Пашинян: Близость армянских сел к территории Азербайджана должна не тревожить, а радовать сельчан

Цель властей Армении заключается в том, чтобы близость армянских сел к территории Азербайджана не тревожила, а воодушевляла их жителей, в частности перспективами взаимной торговли.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями села Киранц Тавушской области.

"Наша цель, задумка состоят в том, чтобы вы говорили "В 50 метрах - Азербайджан" не с тревогой, а "Как хорошо, что в 50 метрах находится Азербайджан, мы будем заниматься там торговлей, строить хозяйство". А может быть построен и пропускной пункт, через который будут проезжать автомобили и платить за это Республике Армения", - заявил Пашинян.

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Версия на английском языке Pashinyan says proximity to Azerbaijan should not disturb but inspire residents of Armenian villages
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın baş naziri: Kəndlərimizin Azərbaycan ərazisinə yaxınlığı təşviş yaratmamalıdır

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