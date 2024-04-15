Пашинян: Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку в рамках согласованных принципов

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном в рамках ранее согласованных принципов.

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном в рамках ранее согласованных принципов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в Ереване после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил премьер-министр т Армении Никол Пашинян.

"Я представил своему коллеге последние переговоры с Азербайджаном, подтвердил готовность Армении установить стабильность и мир в регионе на основе трех принципов, уже согласованных между Арменией и Азербайджаном. Это взаимное признание территориальной целостности на основе положений Алматинской декларации 1991 года и осуществление взаимной делимитации между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства. В контексте последнего мы упомянули предложенный правительством Армении проект "Перекресток мира", реализация которого может радикально изменить ситуацию в регионе", - сказал Пашинян.