Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде выразил соболезнования Турции в связи с трагическими событиями в школах в Шанлыурфе и Кахраманмараше.

Как сообщает Report, соответствующее обращение было направлено председателю Управления по делам религии Турции Сафи Арпагушу.

В письме Пашазаде отметил, что нападения на учителей и учащихся в Шанлыурфе и Кахраманмараше вызвали глубокую скорбь у азербайджанского народа. "Надеюсь, что подобные трагические события, нарушающие стабильность в братской Турции, больше не повторятся", - говорится в обращении.

Он выразил соболезнования семьям погибших, всему турецкому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, 14 апреля в районе Сиверек провинции Шанлыурфа в результате вооруженного нападения на лицей погиб один человек, 16 получили ранения. На следующий день в Кахраманмараше при атаке на школу погибли 9 человек, еще 13 получили ранения.