    Пашазаде призвал США исключить Азербайджан из списка по вопросам религиозной свободы

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 11:48
    Пашазаде призвал США исключить Азербайджан из списка по вопросам религиозной свободы

    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде призвал США исключить Азербайджан из списка стран, находящихся под особым наблюдением в связи с положением религиозной свободы.

    Как сообщает Report, эту позицию Пашазаде высказал на встрече в Белом доме с советниками вице-президента США по национальной безопасности Эндрю Лумисом, Майклом Имбредой и членом отдела планирования политики Госдепартамента Джонатаном Асконасом.

    Пашазаде отметил, что включение Азербайджана в данный список не отражает существующую в стране атмосферу межрелигиозного согласия и мультикультурализма. Он также обратил внимание американских представителей на деструктивные действия руководства армянской церкви и диаспоры, препятствующие мирному процессу.

    Стороны подчеркнули важность укрепления доверия и сотрудничества между народами и религиями для достижения устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией.

