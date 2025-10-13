Пашазаде призвал США исключить Азербайджан из списка по вопросам религиозной свободы

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде призвал США исключить Азербайджан из списка стран, находящихся под особым наблюдением в связи с положением религиозной свободы.

Как сообщает Report, эту позицию Пашазаде высказал на встрече в Белом доме с советниками вице-президента США по национальной безопасности Эндрю Лумисом, Майклом Имбредой и членом отдела планирования политики Госдепартамента Джонатаном Асконасом.

Пашазаде отметил, что включение Азербайджана в данный список не отражает существующую в стране атмосферу межрелигиозного согласия и мультикультурализма. Он также обратил внимание американских представителей на деструктивные действия руководства армянской церкви и диаспоры, препятствующие мирному процессу.

Стороны подчеркнули важность укрепления доверия и сотрудничества между народами и религиями для достижения устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией.