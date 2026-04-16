Парламенты Азербайджана и Марокко подписали Меморандум о взаимопонимании
- 16 апреля, 2026
- 14:12
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках делового визита в город Стамбул обсудила с председателем Палаты советников Парламента Королевства Марокко Мохамедом Ульд Эррашидом уровень существующих связей между Азербайджаном и Марокко.
Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.
В ходе переговоров стороны высоко оценили уровень двусторонних связей, отметив развитие политического диалога, взаимную поддержку и солидарность в рамках международных организаций. Подчеркнута значимость межпарламентских связей как инструмента укрепления сотрудничества, а также необходимость расширения контактов между профильными комитетами и группами дружбы.
Отдельно была отмечена роль таких платформ, как Межпарламентский союз и Парламентская сеть Движения неприсоединения, в развитии взаимодействия и координации.
По итогам встречи подписан Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Палатой советников парламента Королевства Марокко.
Гафарова подчеркнула, что документ позволит углубить институциональное сотрудничество, активизировать связи между парламентскими структурами и повысить эффективность совместной работы на международных платформах.