Парламенты Азербайджана и Марокко подписали Меморандум о взаимопонимании

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках делового визита в город Стамбул обсудила с председателем Палаты советников Парламента Королевства Марокко Мохамедом Ульд Эррашидом уровень существующих связей между Азербайджаном и Марокко.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

В ходе переговоров стороны высоко оценили уровень двусторонних связей, отметив развитие политического диалога, взаимную поддержку и солидарность в рамках международных организаций. Подчеркнута значимость межпарламентских связей как инструмента укрепления сотрудничества, а также необходимость расширения контактов между профильными комитетами и группами дружбы.

Отдельно была отмечена роль таких платформ, как Межпарламентский союз и Парламентская сеть Движения неприсоединения, в развитии взаимодействия и координации.

По итогам встречи подписан Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Палатой советников парламента Королевства Марокко.

Гафарова подчеркнула, что документ позволит углубить институциональное сотрудничество, активизировать связи между парламентскими структурами и повысить эффективность совместной работы на международных платформах.