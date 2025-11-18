Парламентские делегации в ПА ОБСЕ Азербайджана и Армении провели встречу

Парламентские делегации Азербайджана и Армении провели двустороннюю встречу в рамках 23-й осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Стамбуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Встреча состоялась на основе соглашения, достигнутого в рамках переговоров между председателями парламентов Азербайджана и Армении 21 октября этого года в Женеве.

На встрече была отмечена положительная роль Вашингтонского саммита, проведен обмен мнениями о достигнутых соглашениях и дальнейших шагах по укреплению мира между Азербайджаном и Арменией, а также о важности поддержки этого процесса парламентами обеих стран.

В ходе беседы была затронута роль парламентов в мерах по укреплению доверия между двумя странами, а также подчеркнута важность конструктивного диалога между членами парламента в рамках международных организаций.