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Парламентская делегация Азербайджана впервые посетит Северный Кипр

Парламентская делегация Азербайджана впервые посетит Северный Кипр Председатель комиссии по внешним связям парламента Турции Акиф Чагатай Кылыч назвал историческим предстоящий визит парламентской делегации Азербайджана в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).
Внешняя политика
15 июля 2021 г. 06:24
Парламентская делегация Азербайджана впервые посетит Северный Кипр

Председатель комиссии по внешним связям парламента Турции Акиф Чагатай Кылыч назвал историческим предстоящий визит парламентской делегации Азербайджана в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом Кылыч заявил в ходе встречи с делегацией парламента Азербайджана во главе с председателем комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым в Анкаре.

По его словам, первый визит делегации Азербайджана в Лефкошу станет важным месседжем для всего мира.

Кылыч отметил, что Азербайджан и Турция уверенно смотрят в будущее, придерживаясь принципа «Один народ, два государства». Турция гордится успехами Азербайджана, подчеркнул турецкий парламентарий.

Кылыч напомнил, что в четверг исполняется пять лет со дня попытки переворота 15 июля 2016 года, совершенной террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

По его словам, 15 июля в парламенте состоится памятное мероприятие по случаю 15 июля – Дня демократии и национального единства с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, спикера парламента Мустафы Шентопа, а также парламентских делегаций Азербайджана и ТРСК.

В этот же день в здании парламента Турции состоится встреча парламентских делегаций Турции, Азербайджана и ТРСК.

После этого, 16 июня парламентская делегация Азербайджана совершит визит на север Кипра.

"Это первый в истории визит делегации парламента из Азербайджана в ТРСК. Делегация примет участие в мероприятии по случаю 47-й годовщины начала операции по поддержанию мира на Кипре и 20 июля - Днем мира и свободы. В мероприятии также примет участие глава турецкого государства. Мы благодарны вам за этот важный шаг. Это важный месседж всему мир - очередная демонстрация дружбы и братства Азербайджана и Турции", - сказал Кылыч.

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