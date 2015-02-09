​Парламентарии примут участие на мероприятиях ПА Евронест

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Завтра, 10 февраля, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному созиданию Али Гусейнли и зампред комитета Ровшан Рзаев отбудут в Страсбург для участия на мероприятии ПА Евронест.

Как сообщили Report из пресс-службы Милли Меджлиса, член комитета политики и экономики структуры Али Гусейнли представит Азербайджан на заседании Бюро ПА Евронест, где рассмотрят ряд организационных вопросов, деятельность рабочих групп по процедурным правилам и Белоруссии в 2014 году, обменяются мнениями по поводу письма, который направят на предстоящий в Риге саммит Восточного партнерства.

Сопредседатель рабочей группы по процедурным правилам, член Социального комитета Ровшан Рзаев примет участие на пленарной сессии ПА Евронест, где обсудят дополнения и поправки, предложенные в процедурные правила по постоянным комитетам.

Наши депутаты выступят с предложениями и выскажут свои позиции по обсуждаемым темам. Визит завершится 13 февраля.