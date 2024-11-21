О нас

Парламент Шотландии поддержал инициативу "Перемирие COP"

Парламент Шотландии поддержал инициативу "Перемирие COP" В парламенте Шотландии выдвинута резолюция под названием "Миротворческие усилия COP29 и инициатива "Перемирие COP".
Внешняя политика
21 ноября 2024 г. 09:22
Парламент Шотландии поддержал инициативу Перемирие COP

В парламенте Шотландии выдвинута резолюция "Миротворческие усилия COP29 и инициатива "Перемирие COP".

Как сообщает Report, в резолюции, размещенной на официальном сайте парламента, подчеркивается, что COP29 стал знаменательным событием для продвижения мира, международного сотрудничества и дружбы во всем мире, в том числе между Азербайджаном и Арменией.

Отмечается, что COP29 воплощает в себе идею того, как климатическая деятельность может сыграть роль моста между народами для достижения мира и сотрудничества.

Также выражается поддержка инициативе "Перемирие COP", которая призывает все стороны, участвующие в продолжающихся конфликтах в мире, прекратить военные действия. Подчеркивается, что COP29 является решающим моментом для международных климатических переговоров, и содержится призыв ко всем участникам мероприятия сотрудничать в борьбе с климатическим кризисом.

Резолюцию поддержали 25 парламентариев, представляющие пять политических партий — Лейбористов, Консерваторов, Партию зеленых, Либеральных демократов и Шотландскую национальную партию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Scottish Parliament backs COP truce initiative
Версия на азербайджанском языке Şotlandiya parlamentindən COP29-un sülh çağırışına və Azərbaycanın təşəbbüslərinə dəstək

Другие новости из категории

Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Азербайджан
Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Азербайджан
21 ноября 2024 г. 04:13
Обсуждено установление связей между Азербайджаном и Мадагаскаром в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями
ФотоОбсуждено установление связей между Азербайджаном и Мадагаскаром в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями
20 ноября 2024 г. 19:05
Посольство Азербайджана обратилось к соотечественникам, проживающим в Украине
Посольство Азербайджана обратилось к соотечественникам, проживающим в Украине
20 ноября 2024 г. 18:49
Обсуждено текущее состояние азербайджано-иранских отношений
Обсуждено текущее состояние азербайджано-иранских отношений
20 ноября 2024 г. 17:40
Фатумата Джире: Азербайджан заслуживает похвалы за поднятие темы неоколониализма на COP29
Фатумата Джире: Азербайджан заслуживает похвалы за поднятие темы неоколониализма на COP29
20 ноября 2024 г. 17:36
Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Россию
Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Россию
20 ноября 2024 г. 16:42
МИД поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии в Гаракенде
МИД поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии в Гаракенде
20 ноября 2024 г. 16:26
Посол Франции вызвана в МИД Азербайджана
Посол Франции вызвана в МИД Азербайджана
20 ноября 2024 г. 15:06
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Посол Азербайджана в России встретился с губернатором Санкт-Петербурга
ФотоПосол Азербайджана в России встретился с губернатором Санкт-Петербурга
20 ноября 2024 г. 09:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi