Парламент Шотландии поддержал инициативу "Перемирие COP"

В парламенте Шотландии выдвинута резолюция под названием "Миротворческие усилия COP29 и инициатива "Перемирие COP".

В парламенте Шотландии выдвинута резолюция "Миротворческие усилия COP29 и инициатива "Перемирие COP".

Как сообщает Report, в резолюции, размещенной на официальном сайте парламента, подчеркивается, что COP29 стал знаменательным событием для продвижения мира, международного сотрудничества и дружбы во всем мире, в том числе между Азербайджаном и Арменией.

Отмечается, что COP29 воплощает в себе идею того, как климатическая деятельность может сыграть роль моста между народами для достижения мира и сотрудничества.

Также выражается поддержка инициативе "Перемирие COP", которая призывает все стороны, участвующие в продолжающихся конфликтах в мире, прекратить военные действия. Подчеркивается, что COP29 является решающим моментом для международных климатических переговоров, и содержится призыв ко всем участникам мероприятия сотрудничать в борьбе с климатическим кризисом.

Резолюцию поддержали 25 парламентариев, представляющие пять политических партий — Лейбористов, Консерваторов, Партию зеленых, Либеральных демократов и Шотландскую национальную партию.