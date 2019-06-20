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Парламент Азербайджана обсуждает изменение в законодательство для повышения трудовых пенсий

Парламент Азербайджана обсуждает повышение трудовых пенсий
© Report

Сегодня комитет Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной защите вынес на обсуждение проект поправок в закон "О трудовых пенсиях".

Как сообщает Report, она связана с повышением минимальной суммы трудовых пенсий.

Согласно проекту, направленному в порядке законодательной инициативы президентом Ильхамом Алиевым в парламент, ст. 6-1 (минимальная сумма трудовой пенсии) закона приводится в новой редакции: "Минимальная сумма трудовой пенсии с 1 октября 2019 года устанавливается в размере 200 манатов. Если сумма назначенной трудовой пенсии ниже минимального размера пенсии, то она приравнивается к минимальной пенсии".

Законопроект будет вынесен на обсуждение 28 июня на пленарном заседании парламента.

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