В Милли Меджлисе создана комиссия по подготовке ответного заявления Сенату США

В Милли Меджлисе создана комиссия по подготовке заявления относительно Акта Сената США о защите армян.
Как сообщает Report, председателем комиссии является Зияфет Аскеров.
В ее состав вошли Самед Сеидов, Гудрат Гасангулиев, Турал Гянджалиев, Тамам Джафарова и Камиля Алиева.
11:15
Парламент Азербайджана примет заявление относительно Акта о защите армян Сената США.
Как сообщает Report, данный вопрос включен в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.
Таким образом, число вопросов повестки заседания достигло 21.