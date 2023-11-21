В Милли Меджлисе создана комиссия по подготовке ответного заявления Сенату США

Парламент Азербайджана примет заявление относительно Акта о защите армян Сената США.

В Милли Меджлисе создана комиссия по подготовке заявления относительно Акта Сената США о защите армян.

Как сообщает Report, председателем комиссии является Зияфет Аскеров.

В ее состав вошли Самед Сеидов, Гудрат Гасангулиев, Турал Гянджалиев, Тамам Джафарова и Камиля Алиева.

11:15

Парламент Азербайджана примет заявление относительно Акта о защите армян Сената США.

Как сообщает Report, данный вопрос включен в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Таким образом, число вопросов повестки заседания достигло 21.