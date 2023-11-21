О нас

В Милли Меджлисе создана комиссия по подготовке ответного заявления Сенату США

В Милли Меджлисе создана комиссия по подготовке ответного заявления Сенату США Парламент Азербайджана примет заявление относительно Акта о защите армян Сената США.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 11:50
В Милли Меджлисе создана комиссия по подготовке ответного заявления Сенату США

В Милли Меджлисе создана комиссия по подготовке заявления относительно Акта Сената США о защите армян.

Как сообщает Report, председателем комиссии является Зияфет Аскеров.

В ее состав вошли Самед Сеидов, Гудрат Гасангулиев, Турал Гянджалиев, Тамам Джафарова и Камиля Алиева.

11:15

Парламент Азербайджана примет заявление относительно Акта о защите армян Сената США.

Как сообщает Report, данный вопрос включен в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Таким образом, число вопросов повестки заседания достигло 21.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis ABŞ Senatının ermənilərin müdafiə aktı ilə bağlı bəyanat qəbul edib - YENİLƏNİB-2

Самое читаемое

На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку проходит мероприятие на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку проходит мероприятие на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 09:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi