Папа Римский направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

Баку. 17 мая REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство,

Рад передать Вам и Вашему народу мои сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – 28 Мая - Дня Республики. Да поможет Всемогущий Аллах реализовать Ваши усилия, направленные на счастливую и мирную жизнь каждого гражданина Вашей страны. Прошу Всевышнего ниспослать Вашему превосходительству и всему азербайджанскому народу много благословений".