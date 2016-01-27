Пан Ги Мун назначил армянина на пост ассистента генсека

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Генсек ООН Пан Ги Мун назначил армянина, гражданина Грузии Мовсеса Абеляна на пост ассистента генерального секретаря департамента Генеральной Ассамблеи и Управления Конференциями.

Как передает Report со ссылкой на сообщение ООН, на этом посту он сменит представительницу Гайаны Кэтрин Поллард.

В сообщении отмечается, что М.Абелян имеет опыт в области управления и занимал пост постоянного представителя Армении в ООН (1998-2003 гг.).