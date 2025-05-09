Память общенационального лидера Гейдара Алиева почтили в Париже

В столице Франции Париже состоялось мероприятие по случаю 102-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В столице Франции Париже состоялось мероприятие по случаю 102-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает французское бюро Report, церемония прошла в Культурном центре Азербайджанской Республики.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева подчеркнула, что Гейдар Алиев является основоположником современного и сильного азербайджанского государства. По её словам, великий лидер возглавил страну в один из самых тяжёлых и судьбоносных периодов, сумев вывести народ на путь стабильности и развития.

Посол напомнила, что первый официальный зарубежный визит Гейдара Алиева состоялся именно во Францию:

"3 декабря 1993 года он прибыл в Париж с официальным визитом, в ходе которого были подписаны важные документы о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве с президентом Франции Франсуа Миттераном. Выбор Франции в качестве первого направления был неслучайным — это стало проявлением продуманной и мудрой политики", - отметила Абдуллаева.

Она также особо подчеркнула вклад азербайджанских деятелей культуры и интеллигенции, работающих во Франции, в построение культурного моста между двумя странами, а также напомнила о борьбе сотен азербайджанских солдат за свободу французского народа во времена Второй мировой войны.

"Азербайджан никогда, даже в период оккупации своих земель, не пытался выставить себя жертвой, всегда выступал с гордой и независимой позицией", - добавила дипломат.

Постпред Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев в своём выступлении отметил, что эта международная организация занимала особое место в политике Общенационального лидера:

"Гейдар Алиев заранее предвидел возможные трудности, с которыми может столкнуться народ, и проводил эффективную и дальновидную политику по их преодолению", - заявил он.

В рамках мероприятия был показан документальный фильм о жизни и деятельности Гейдара Алиева.

В завершение азербайджанский флейтист Агарегим Гулиев исполнил произведение выдающегося композитора Тофига Гулиева под названием "Сяхяр" ("Утро").