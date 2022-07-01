Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения

Высокую оценку политике, проводимой Азербайджаном в Движении неприсоединения, дала депутат парламента Эквадора.

Высокую оценку политике, проводимой Азербайджаном в Движении неприсоединения, дала депутат парламента Эквадора.

Как передает Report, эквадорский парламентарий Памела Агуерре отметила роль Азербайджана в ДН.

"Хочу отметить огромную роль Азербайджана в Движении. Я впечатлена тем, какую политику ведет Азербайджан в данной организации, что может стать примером для других. Потому что сегодня благодаря этой стране мы собрались вместе и обсуждаем важные вопросы, чтобы найти возможные решения",- сказала Агуерре.

"Данная конференция чрезвычайна важна. В основном страны видят мир только с одной стороны, например, я из Латинской Америки, с Юга, но мы всегда смотрим в сторону севера, в сторону ЕС и США. Но мир намного шире, чем эти страны. Он состоит из разных культур, разных политических видений. Когда мы вместе, мы говорим о проблемах в наших странах, и иногда они совпадают. Хотя решения этих проблем для одной страны, порой, не совсем подходят для другой", - заметила парламентарий.

Как пример, она привела проблему климатических изменений в Эквадоре. Агуерре отметила, что в ее стране преобладает сельское хозяйство, но ситуация здесь не очень благоприятная из-за отсутствия осадков. "Для решения этой проблемы у нас должен быть диалог с более развитыми и богатыми странами, чтобы они нам помогли. Потому что это не проблема отдельных стран, а глобальная", - добавила она.

По ее мнению, платформы, подобные парламентской сети ДН создают возможности обсуждения проблем и нахождения путей решения.