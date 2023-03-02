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Пакистанский министр: Я имел честь поздравить Азербайджан с победой в Карабахской войне

Пакистанский министр: Я имел честь поздравить Азербайджан с победой в Карабахской войне Вплоть до сегодняшнего дня Пакистан не основал никаких отношений с Арменией, из-за сотрудничества с Азербайджаном
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 15:42
Пакистанский министр: Я имел честь поздравить Азербайджан с победой в Карабахской войне

Вплоть до сегодняшнего дня Пакистан не установил никаких отношений с Арменией из-за особого сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом Report заявил министр экономики Пакистана Сардар Аяз Садик, принимающий участие на саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

"Когда Армения атаковала Азербайджан, я лично поднял вопрос в парламенте Пакистана, где зачитал резолюцию, осуждающую нападение. К счастью, я имел возможность и честь поздравить Азербайджан с победой в Карабахской войне, когда страна смогла вернуть свои земли", - заявил Сардар Аяз Садик.

"Наши сердца бьются в такт с Азербайджаном", - добавил он, отметив, что народы Азербайджана и Пакистана являются братскими, а отношения между странами будут только развиваться.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanlı nazir: “Azərbaycanı Qarabağ müharibəsində qələbə münasibətilə təbrik etmək şərəfinə nail oldum”

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