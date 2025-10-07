Пакистанский министр: Азербайджан вывел Армению из кризиса

Министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что парафирование мирного соглашения позволило Азербайджану протянуть руку Армении и вывести страну из кризиса.

Как сообщает американское бюро Report, А. Тарар подчеркнул многопрофильные и тесные дипломатические связи между Азербайджаном и Пакистаном:

"Азербайджан и Пакистан имеют стратегически значимые отношения на уровне братства. У премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа очень тесные связи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я считаю, что президент Алиев - выдающийся лидер, он многое сделал для своей страны. Мы гордимся, что Баку принимал COP29, и мы также присутствовали там. У нас были двусторонние визиты в Азербайджан. Более того, когда нас пригласили в Карабах, мы посетили Лачин и Шушу. Карабах - жемчужина Азербайджана. В стране много красивых туристических мест. Пакистан был одной из немногих стран, приглашённых президентом Алиевым. В Шуше и Лачине у нас состоялись очень продуктивные встречи.

Кроме того, ведутся трёхсторонние переговоры между Пакистаном, Турцией и Азербайджаном. Азербайджанские делегации посещают Пакистан, наши делегации едут в Азербайджан. Мы продолжаем сотрудничество в торговле, инвестициях, энергетике, инфраструктуре и других сферах. За последние несколько лет отношения между Пакистаном и Азербайджаном значительно развились, и мы высоко ценим эту дружбу. Народ Пакистана относится к Азербайджану с большой теплотой. Многие пакистанские туристы посещают Баку, а из Азербайджана едут в Пакистан. Простые граждане Пакистана также понимают важность этой дружбы и воспринимают Азербайджан как дружественную и братскую страну".

Министр отметил, что Пакистан всегда поддерживал Азербайджан в течение более чем 30 лет оккупационной политики Армении и является одним из его сильнейших союзников на международной арене:

"Как в мирное время, так и во время войны Пакистан всегда поддерживал Азербайджан. Я считаю, что парафированное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией - это огромный успех. Это результат дальновидного лидерства президента Ильхама Алиева. Также необходимо поблагодарить президента Дональда Трампа за посредничество в заключении этого мира. Я считаю, что благодаря этому соглашению обе страны будут развиваться, а в регионе укрепится стабильность. Пакистан всегда был и будет на стороне Азербайджана.

Как я уже сказал, благодаря дальновидному лидерству президента Алиева освобождение Карабаха и последующее парафирование мирного соглашения - это большое достижение. На мой взгляд, в этой ситуации Азербайджан протянул руку другой стороне и вывел её из кризиса. Таким образом, страна действительно вступила в новую эпоху. Участие президента Алиева в этом году в сессии Генеральной Ассамблеи ООН также показывает, что мир воспринимает Азербайджан крайне серьёзно", - подчеркнул Атаулла Тарар.