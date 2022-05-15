Ожидается визит вице-премьера Шахина Мустафаева в Иран

Ожидается визит вице-премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Иран.

Ожидается визит вице-премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Иран.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на церемонии открытия международной торгово-промышленной выставки CASPINDEXPO 2022.

По его словам, ожидается также визит в Азербайджан представителя иранского парламента. Посол добавил, что экономические отношения между Ираном и Азербайджаном должны развиваться:

«Потому что обе страны расположены в одном стратегическом регионе. Потенциал этих двух стран необходимо использовать для транзита продукции в мире. Товарооборот между двумя странами нас не устраивает. Думаю, что организация подобных выставок увеличит товарооборот между странами и достигнет 1 миллиарда долларов.

Посол отметил, что азербайджанский рынок важен для Ирана, и надеется, что иранская продукция будет транзитом поступать в другие страны через территорию Азербайджана.