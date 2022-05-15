О нас
Аудио новости

Ожидается визит вице-премьера Шахина Мустафаева в Иран

Ожидается визит вице-премьера Шахина Мустафаева в Иран Ожидается визит вице-премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Иран.
Внешняя политика
15 мая 2022 г. 12:59
Ожидается визит вице-премьера Шахина Мустафаева в Иран

Ожидается визит вице-премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Иран.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на церемонии открытия международной торгово-промышленной выставки CASPINDEXPO 2022.

По его словам, ожидается также визит в Азербайджан представителя иранского парламента. Посол добавил, что экономические отношения между Ираном и Азербайджаном должны развиваться:

«Потому что обе страны расположены в одном стратегическом регионе. Потенциал этих двух стран необходимо использовать для транзита продукции в мире. Товарооборот между двумя странами нас не устраивает. Думаю, что организация подобных выставок увеличит товарооборот между странами и достигнет 1 миллиарда долларов.

Посол отметил, что азербайджанский рынок важен для Ирана, и надеется, что иранская продукция будет транзитом поступать в другие страны через территорию Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin İrana səfəri gözlənilir

Другие новости из категории

Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
14 мая 2022 г. 21:47
Лидеры Азербайджана и Турции обсудили нормализацию отношений с Арменией
Лидеры Азербайджана и Турции обсудили нормализацию отношений с Арменией
14 мая 2022 г. 19:45
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
14 мая 2022 г. 19:30
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях в Турции
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях в Турции
14 мая 2022 г. 17:41
Президент Ильхам Алиев: Завораживающая природа Ризе напоминает рай
Президент Ильхам Алиев: Завораживающая природа Ризе напоминает рай
14 мая 2022 г. 17:14
Азербайджанский лидер: Мы друзья, братья и уже официально союзники
Азербайджанский лидер: Мы друзья, братья и уже официально союзники
14 мая 2022 г. 17:03
Президент Алиев: Турция поддерживала Азербайджан вплоть до последней минуты войны
Президент Алиев: Турция поддерживала Азербайджан вплоть до последней минуты войны
14 мая 2022 г. 16:58
Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция всегда вместе
Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция всегда вместе
14 мая 2022 г. 16:44
Президент Азербайджана: Вторая Карабахская война - наша общая, славная история
Президент Азербайджана: Вторая Карабахская война - наша общая, славная история
14 мая 2022 г. 16:38
Ильхам Алиев: Я очень рад снова оказаться на братской турецкой земле
Ильхам Алиев: Я очень рад снова оказаться на братской турецкой земле
14 мая 2022 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi