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Ожидается визит в Нахчыван главы парламента Львова

Ожидается визит в Нахчыван главы парламента Львова Ожидается визит в Нахчыван делегации во главе с председателем Львовской областной Рады (местный парламент) Ириной Гримак.
Внешняя политика
21 октября 2021 г. 13:33
Ожидается визит в Нахчыван главы парламента Львова

Ожидается визит в Нахчыван делегации во главе с председателем Львовской областной Рады (местный парламент) Ириной Гримак.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сообщила сама И.Гримак.

Она отметила, что посольство Азербайджана в Украине уже осведомлено о подобной инициативе: "Областная Рада обратилась в посольство Азербайджана в Украине с инициативой об укреплении и углублении партнерства между Львовской областью и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана. Сейчас мы готовимся к взаимным визитам и новым обоюдовыгодным инициативам", - подчеркнула председатель областной Рады.

И.Гримак добавила, что в настоящее время ожидается официальное приглашение.

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Версия на английском языке Head of Ukraine's Lviv Rada to visit Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Lvov parlamenti sədrinin Naxçıvana səfəri gözlənilir

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