Ожидается визит в Нахчыван главы парламента Львова

Ожидается визит в Нахчыван делегации во главе с председателем Львовской областной Рады (местный парламент) Ириной Гримак.

Ожидается визит в Нахчыван делегации во главе с председателем Львовской областной Рады (местный парламент) Ириной Гримак.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сообщила сама И.Гримак.

Она отметила, что посольство Азербайджана в Украине уже осведомлено о подобной инициативе: "Областная Рада обратилась в посольство Азербайджана в Украине с инициативой об укреплении и углублении партнерства между Львовской областью и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана. Сейчас мы готовимся к взаимным визитам и новым обоюдовыгодным инициативам", - подчеркнула председатель областной Рады.

И.Гримак добавила, что в настоящее время ожидается официальное приглашение.