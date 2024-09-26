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ОЗА: Требуем от Франции отказаться от деструктивных намерений

ОЗА: Требуем от Франции отказаться от деструктивных намерений Община Западного Азербайджана решительно отвергает совершенно неверные и неприемлемые высказывания президента Франции Эммануэля Макрона на Генеральной Ассамблее ООН о якобы "давлении" Азербайджана на Армению и "территориальной напряженности".
Внешняя политика
26 сентября 2024 г. 10:38
ОЗА: Требуем от Франции отказаться от деструктивных намерений

Община Западного Азербайджана (ОЗА) решительно осудила совершенно неверные и неприемлемые высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона на Генеральной Ассамблее ООН о якобы "давлении" Азербайджана на Армению и "территориальной напряженности".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

"Отмечен лицемерный подход руководства Франции, которое в течение тридцати лет поддерживало оккупацию Арменией территорий Азербайджана", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что Макрон отправляет в Армению большое количество оружия с целью возобновления конфликта в регионе и пытается создать впечатление, будто в регионе существует определенная напряженность.

"Мы требуем от Франции отказаться от этих деструктивных намерений, немедленно прекратить поставки оружия в Армению, не вмешиваться в процессы региона и не препятствовать миру",- говорится в обращении.

Община также призвала Армению "не быть инструментом в игре Франции", прекратить широкомасштабную программу вооружения, сосредоточиться на достижении мира с Азербайджаном и создать условия для возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması: Fransadan dağıdıcı niyyətindən əl çəkməyi tələb edirik

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