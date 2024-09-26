ОЗА: Требуем от Франции отказаться от деструктивных намерений

Община Западного Азербайджана (ОЗА) решительно осудила совершенно неверные и неприемлемые высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона на Генеральной Ассамблее ООН о якобы "давлении" Азербайджана на Армению и "территориальной напряженности".
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.
"Отмечен лицемерный подход руководства Франции, которое в течение тридцати лет поддерживало оккупацию Арменией территорий Азербайджана", - говорится в заявлении.
В нем подчеркивается, что Макрон отправляет в Армению большое количество оружия с целью возобновления конфликта в регионе и пытается создать впечатление, будто в регионе существует определенная напряженность.
"Мы требуем от Франции отказаться от этих деструктивных намерений, немедленно прекратить поставки оружия в Армению, не вмешиваться в процессы региона и не препятствовать миру",- говорится в обращении.
Община также призвала Армению "не быть инструментом в игре Франции", прекратить широкомасштабную программу вооружения, сосредоточиться на достижении мира с Азербайджаном и создать условия для возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев.