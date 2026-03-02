Оверчук поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан РФ из Ирана
Внешняя политика
- 02 марта, 2026
- 17:23
Россия выразила благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации своих граждан из Ирана.
Как сообщает Report, об этом заявил зампредседателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Межправительственной комиссии Алексей Оверчук на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
В ходе встречи российская сторона выразила искреннюю благодарность руководству Азербайджана за оперативную помощь в эвакуации граждан России из Исламской Республики Иран на фоне сложной и напряженной ситуации в регионе.
Отметим, что по состоянию на 10:00 2 марта из Ирана через погранично-пропускной пункт Азербайджана были эвакуированы 39 граждан России.
