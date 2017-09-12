Отозваны посол Азербайджана в Турции и глава представительства при НАТО

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Хазара Зафир оглу Ибрагима с должности главы представительства Азербайджанской Республики при НАТО.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Хазар Зафир оглу Ибрагим отозван с должности главы представительства Азербайджанской Республики при НАТО.

Другим распоряжением президента страны, Фаиг Нусрет оглу Багиров отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Турецкой Республике и одновременно в Республике Македония.